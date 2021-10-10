Adalar Demokrasi Meclisi: Büyükada İskelesi, Adalıların kullanımına açılsın

10 Ekim 2021 Pazar, 15:06

Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 10 yıllığına Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) verilen kafeteryanın mahkeme kararına rağmen tahliye edilmemesine tepkiler sürüyor.

Adalar Demokrasi Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Büyükada İskelesi Adalıların müşterek alanıdır. Adalıların kullanımına açılmalıdır” denildi.

Açıklama şöyle:

Büyükada İskelesi Adalıların Müşterek Alanıdır. Adalıların kullanımına açılmalıdır. Büyükada İskele binasının üst katı bir sosyal mekândır. Herhangi bir vakfa, derneğe ya da özel kuruluşa devredilebilecek bir yer değildir. Derhal Adalıların kullanımına açılmalıdır. Bu mekân özel bir vakfın, bir derneğin ya da bir şirketin kullanımında olamaz. Büyükada İskelesi sosyal mekânı Adalar’ın kamusal hayatına katılmalıdır.

Adalar’da etkinlikler, buluşmalar için halkın kullanabileceği bir kamusal alan yoktur. Yer bulunamadığı için film gösterimleri, söyleşiler, konferanslar otellerde, kahvelerde yapılmak zorunda kalınmaktadır. Bu mekân yıllardır kullanıma kapalıdır. Bu mekânın, mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, yerel yönetime iade edilmesini, içinde yerel halkın temsilcilerinin de yer aldığı bir yönlendirme organı tarafından yönetilmesini ve halka açılmasını istiyoruz.

Adalar Demokrasi Meclisi: Adalar Demokrasi Meclisi (ADM) Adalar’da yaşayan, çalışan, herkese, her görüşe açık, yerel bir katılım platformudur. Halkın yerel kararlara katılımı ve siyasal süreçlerde temsili için iletişim, bilgilendirme, hak savunuculuğu, kapasite geliştirme gibi başlıklar altında çalışmalar yürütür. Katılımcı bir yerel yönetim deneyimi sağlanmasına katkıda bulunmak üzere bir araya gelen bağımsız bireylerden ve sivil girişim temsilcilerinden oluşur.