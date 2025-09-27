Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında yapılan promosyon anlaşmasının ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı? Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu mu?

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI?

Adalet Bakanlığı, promosyon ödemesini 99 bin 500 lira olarak açıkladı. Bankayla yapılan anlaşma kapsamında ödemelerde herhangi bir kesinti veya taksit uygulanmayacak. Resmi açıklamada, ödemelerin 30 Eylül’e kadar yapılacağı belirtildi. Bakanlık çalışanları, Vakıfbank hesapları üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla bakiyelerini kontrol edebilir. İnternet bankacılığı henüz aktif olmayan kullanıcılar ise promosyon ödemelerini Vakıfbank müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulayabilir; hak sahipleri, 0850 222 0724 numaralı telefondan müşteri hizmetlerine bağlanarak ödemelerini kontrol edebilir.