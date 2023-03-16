Aday adaylığı için son günde istifa trafiği

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:26

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:26

14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim takvimi kapsamında istifa için son tarih olan 16 Mart’ta istifalar peşi sıra geldi. Kamuda ve siyasi partilerde İzmir’den vekil adayı olmak için çok sayıda isim istifasını sunarak vekil adaylığı için yola çıktı. Önceki dönem AKP’den milletvekili olan ve görevden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kerem Ali Sürekli il başkanlığı görevinden istifa etti. Genel seçimlerde AKP’den vekil adaylığına başvurması beklenen bir diğer isim olan il kadın kolları başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Bayraklı ve büyükşehir belediyelerindeki meclis üyeliği görevini bıraktı.

ÇELEBİ BU KEZ AKP'DEN ADAY

AKP’deki mevcut vekillerden Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Cemal Bekle ve eski, CHP’li yeni AKP’li Mehmet Ali Çelebi yeniden adaylığa talip oldu. 2019 seçimlerinde İzmir’den milletvekili adayı olmak için yola çıkan eski Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç da Kayseri Vali Yardımcılığı görevinden istifa eden isimler arasında yer aldı. Tunç’un İzmir’den aday olması bekleniyor. Daha önce MHP ve AKP’den vekil adaylığını deneyen ancak seçilecek sıralarda kendisine yer bulamayan Ödemişli Op. Dr. Mehmet Bayındır bu kez bağımsız vekil adayı oldu. Yine önceki dönemde CHP’den Konak Belediye başkanı olmak için başvuru yapan turizmci ve DEVA Partisi İl Başkanı Seda Kaya Ösen görevinden ayrılan isimler arasında yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZTEK A.Ş. genel müdürü Nihal Ağca istifasını sunarak İYİ Parti’nin Adana’dan milletvekilliği aday adayı oldu.