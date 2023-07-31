Adetin böylesi! Gelin düğünde damada tasma takıp 'Salako' şarkısı eşliğinde gezdirdi
Bir düğünde gelinin damadın boynuna tasma takıp 'Salako' şarkısı eşliğinde gezdirmesi sosyal medyada gündem oldu. Adet olarak paylaşılan görüntüler daha önce başka düğünlerde de görülmüştü.
Yeri ve tarihi belli olmayan bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olduç İlginç görüntülerin kaydedildiği düğünde, gelinin, damada tasma takıp Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolünde olduğu Salako filminin müziğiyle sahnede dolaştırdığı görüldü.
DÜĞÜNDEKİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
O anlar kameralar tarafından kaydedilirken salondaki diğer davetliler de bu anları kaydetmek için telefonlarını çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu anlar, bunun nasıl bir gelenek olduğunu merak ettirdi.
DAHA ÖNCE DE BENZER 'ADET'LER GÖRÜLMÜŞTÜ
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem olmuştu. Famada kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma takmıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- İBB adayını açıkladı
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- Real Madrid'in Arda Güler planı
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı