Adetin böylesi! Gelin düğünde damada tasma takıp 'Salako' şarkısı eşliğinde gezdirdi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:01

Güncelleme: 31.07.2023 - 19:01

Yeri ve tarihi belli olmayan bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem olduç İlginç görüntülerin kaydedildiği düğünde, gelinin, damada tasma takıp Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrolünde olduğu Salako filminin müziğiyle sahnede dolaştırdığı görüldü.

DÜĞÜNDEKİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

O anlar kameralar tarafından kaydedilirken salondaki diğer davetliler de bu anları kaydetmek için telefonlarını çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu anlar, bunun nasıl bir gelenek olduğunu merak ettirdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER 'ADET'LER GÖRÜLMÜŞTÜ

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem olmuştu. Famada kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma takmıştı.