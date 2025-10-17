Adıyaman’da tütün alımları durduruldu, 18 bin aile endişeli

Adıyaman’da sözleşmeli olarak üretilen Virginia tipi ve Ege tipi tütün alımları, nem ve tav oranının yüksek olması gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Karar, geçimini tütün üretiminden sağlayan yaklaşık 18 bin aileyi endişeye sevk ederken, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, “Firmaların alımı durdurmaları, tav oranı ve nem oranı düşük tütün üretimi yapan üreticilerimizi mağdur etmiştir. En kısa zamanda alımlara yeniden başlanılarak sıkıntısı olmayan ve alıma hazır olan tütünlerin alımlarına başlanması gerekmektedir” dedi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, kentte sözleşmeli olarak üretilen Virginia tipi ve Ege tipi tütün alımları, nem ve tav oranının yüksek olması gerekçesiyle geçici olarak durdurulmasını düzenlediği basın açıklamasıyla tepkisini dile getirdi.

Firmaların aldığı kararın binlerce üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Özkan, “Firmaların alımı durdurmaları, tav oranı ve nem oranı düşük tütün üretimi yapan üreticilerimizi mağdur etmiştir. En kısa zamanda alımlara yeniden başlanılarak sıkıntısı olmayan ve alıma hazır olan tütünlerin alımlarına başlanması gerekmektedir. Aksi takdirde dağıtılan kutularda bulunan tütünler bozulmayla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Başkan Özkan, konuyu Adıyaman milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile paylaştıklarını belirterek, “Milletvekillerimiz Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan, Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın ve TZOB Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar konuyu derhal ele alacaklarını ve alımların en kısa zamanda tekrar başlaması için çalışma yapacaklarını söylediler” diye konuştu.

“Aldığımız duyumlara göre 10 gün boyunca tütün alımlarının yapılmayacağı yönündedir” bilgisini paylayan Özkan, şunları kaydetti:

“Bu durum, tütünlerini hazırlamış ve kutuya basmış binlerce tütün üreticisini mağdur edecektir. En azından tütününü hazırlamış, kutuya basmış olan üreticilerin tütünlerinin alımlarının yapılmasına devam edilmesi gerekmektedir. Hiçbir üreticimiz endişe etmesin. Biz il ve ilçe ziraat odaları olarak tütünümüze ve tütün üreticimize her zaman olduğu gibi sahip çıkacağız. Ancak üretimini yaptığımız tütünlerde nem ve tav oranlarına dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Aksi takdirde bu tür sorunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız.”