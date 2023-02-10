Adıyaman'da enkazdan çıkarılan 46 yaralı tedavileri için İzmir'e getirildi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:55

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:40

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedeler de bölgeden çıkarılıyor.

Adıyaman'dan kalkan ve içinde çocukların da bulunduğu 46 yaralıyı taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığı'na iniş yaptı.

Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan indirilerek ambulanslara alınan yaralılar, İzmir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.