Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı… Mücahit Birinci’nin ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "AK Toroslar Çetesi'nin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye gider. Bu kişiye, bugün kuruluşunu kutladığımız AK Parti’nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Murat Kapki ile konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü Murat Kapki’ye birazdan hepinizin tanık olacağı 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup ‘Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkış gideceksin’..." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, Birinci hakkında Adalet Bakanlığı'ndan izin alındığını belirterek, Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazıldığını duyurmuştu.

Başlatılan soruşturmada Avukat Mücahit Birinci hakkında, haftada bir gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mücahit Birinci’nin savcılığa verdiği ifadede, ''Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce Melih Güler isimli avukat arkadaşım Tekirdağ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan ceza evine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim'' dediği ifade edildi.

Birinci'nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

''Bunun üzerine Murat Kapki 29/07/2025 tarihinde Muratlı Noterliğinden vekaletname çıkarttı. 31.07.2025 tarihinde özel aracımla Tekirdağ 1 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Ayrıca konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladı. Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığımı yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. Kendisine birlikte çalışmamız durumunda Yargıtay süreci dahil dosyayı sonuna kadar takip edip savunmasının da üstleneceğimi beyan ettim. Bu şekilde oradan ayrıldım.

''Kendisinden 2 milyon USD para kesinlikle talep etmedim''

05.08.2025 tarihinde Murat Kapki beni azletti. Bu durumu zaten ceza evi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye 'Sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim. Bu duruma da zaten zimnen mutaabık kalmıştım. Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip, kendisinden 2 milyon USD para kesinlikle talep etmedim. Kendisini tahliye ettirebileceğimi şeklinde de bir söz de vermedim.

Görüşme tarihinden sonra verdiğim bir rapörtaj da bana sorulan 'Murat Kapki'nin avukatı mısınız?' şeklindeki soruya 'Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki ceza evi ziyaretine gittim' dedim. Ancak sır saklama yükümlülüğüm bulunduğu için daha fazlasını anlatmadım. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım. Mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleği ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım.

Şikayetçinin ifadesinde belirttiği gibi kendisinden 2 milyon dolar para istemedim, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesi son derece normaldir. Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bunun yanında şikayetçinin ifadesinde; söz konusu parayı herhangi bir hakim veya savcıya vereceğime dair bir vaatte bulunmadığımı açıkça belirtmiştir. Bu şikayetin, sıradan bir avukatlık faaliyeti iken, siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Bir hususu daha eklemek istiyorum. Görüşme sırasında yanımda getirdiğim Murat Kapki hakkında Emrah Bağdatlı isimli şahsın attığı X'lerin çıktılarını ve basına yansıyan ifade haberlerini yanımda getirmiştim. Bu kağıtları Murat Kapki'ye verdim, Murat Kapki de bu yazıları okudu. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.''