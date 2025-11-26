AFAD'tan 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı' açıklaması: İptal mi edildi?

AFAD, sosyal medyada yer alan "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın iptal edildiği ve hazırlıklar için milyonlarca liranın boşa harcandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan duyuruda söz konusu içeriklerin dezenformasyon niteliği taşıdığı vurgulandı.

"İLERİ BİR TARİHTE YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI"

Açıklama şu şekilde:

"AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12’si bölge, 28’i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir.

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."