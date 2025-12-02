Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yanarak öldü!

2.12.2025 09:24:00
DHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araç alev alev yanarken sürücü Ferhat Yıldırım (28) yanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Karabük-Bartın karayolunda meydana geldi.

Ferhat Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, Tayyip Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı ardından hafif ticari araç alev aldı.

Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ferhat Yıldırım’ın yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

