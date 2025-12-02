Ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yanarak öldü!

Olay, gece saatlerinde Karabük-Bartın karayolunda meydana geldi.
Ferhat Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, Tayyip Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı ardından hafif ticari araç alev aldı.
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ferhat Yıldırım’ın yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.