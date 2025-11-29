Ahmet Özer, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü

Ahmet Özer, sosyal medya paylaşımında DEM Parti yetkilileriyle görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Türkiye’nin barış ve demokrasi sürecinde geldiği nokta ele alınırken, ilerleyen dönem için fikir alışverişinde bulunuldu.

"MUTLAKA BULUŞTURACAĞIZ"

Özer'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Sn. Tülay Hatimoğulları ve Sn. Tuncer Bakırhan ile bir araya geldik.

Barış ve demokrasi konusunda Türkiye’nin gelmiş olduğu aşamayı konuştuk ve bundan sonraki süreçle ilgili fikir teatisinde bulunduk.

Ben de yıllarını barış ve demokrasiye adamış, Kürt meselesi üzerine çalışmış bir bilim insanı ve siyasetçi olarak bu konuda üstüme düşen her sorumluluğu yerine getirerek gereğini yapacağım.

Cumhuriyeti barış ve demokrasi ile mutlaka buluşturacağız."