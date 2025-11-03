Ahmet Özer hakkında 15 yıla kadar hapis talebi... CHP'den ilk tepki!

Silivri'de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Silivri'de görülen duruşmada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"BU TABLO ERDOĞAN’DAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

Savcılığın talebine ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meclis’te 'toplumsal barış' denilirken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için kent uzlaşısı dosyasından 15 yıl istenmesi barış değil çelişkidir. Bu tablo Erdoğan’dan bağımsız değildir; çözüm derken çözümü sabote eden bilinçli bir strateji yürütülüyor."