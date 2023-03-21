AİHM'den Barış Akademisyenleri kararı: KHK'ler kanun niteliği taşımıyor!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk ihlal kararını verdi. Kararda, akademisyenlerin özel hayata saygı ve eğitim hakkının ihlal edildiği, OHAL KHK'lerinin ise kanun niteliği taşımadığı belirtildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk ihlal kararını verdi.
Avukat Benan Molu ve Mert Elekçi tarafından yapılan başvuruya yönelik karar bugün açıklandı.
ÖZEL HAYAT VE EĞİTİM HAKKININ İHLALİ KARARI
Molu, Twitter hesabından duyurduğu karara ilişkin, şu bilgileri paylaştı:
"AİHM bugün Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk ihlal kararını verdi. Mert Elekçi ile yaptığımız başvurularda pasaportları iptal edilen akademisyenlerin özel hayata saygı ve eğitim hakkının ihlal edildiğine, 675 ve 686 sayılı OHAL KHK'lerinin kanun niteliğini taşımadığına karar verdi."
İHAM bugün Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk ihlal kararını verdi. @mertelekci yle yaptığımız başvurularda pasaportları iptal edilen akademisyenlerin özel hayata saygı ve eğitim hakkının ihlal edildiğine, 675 ve 686 s. OHAL KHKlerinin kanun niteliğini taşımadığına karar verdi.— Benan Molu (@BenanMolu) March 21, 2023
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