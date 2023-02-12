Ailesi çağrı yaptı! Termal kamera 'yaşam' belirtisi buldu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 02:29

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 02:34

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı üzerindeki Alya Uçar Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.

Yusuf Yonca, apartmanın en alt katında kardeşi Ercan Yonca, onun eşi Seda Yonca ve çiftin bebekleri Can’ın halen yaşadığını ve çıkarılması için yardıma ihtiyacını olduğunu anlatan bir video çekerek sosyal medyada paylaştı.

Yusuf Yonca videoda, maden işçilerinin apartmana girerek kardeşini ve ailesini kurtarabileceğini ifade ederek, "Antakya’daki binanın en alt katında kardeşim Ercan, eşi Seda ve Can bebek için hepimiz kenetlendik. Büyük bir mücadele sergiliyoruz. Termal ısı kameralarıyla ölçüm yapıldı. İçeride halen üç canlı var. Allah rızası için bütün madenciler ki ancak madencilerin çözebileceği bir problem var. Bunun için çırpınıyoruz. Çok az canlı kaldı, onlar için son saatler. Bütün madencilerin buraya yönelmesi lazım" dedi.

Yusuf Yonca’nın sosyal medyadaki yardım çağrısının üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Enkaz haldeki apartmanda yapılan termal ısı kamerası ölçümünde binada 3 farklı yaşam belirtisi tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, Ercan Yonca, eşi ve çocuklarını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.