Ailesiyle 'sosyal medya' yüzünden tartışan Aslı'dan 3 gündür haber alınamıyor

Denizli’de ailesiyle sosyal medya yüzünden yaşadığı tartışmanın ardından 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kız çocuğundan haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:08
Ailesiyle 'sosyal medya' yüzünden tartışan Aslı'dan 3 gündür haber alınamıyor
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Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde cumartesi akşamı 22.00’de, sosyal medyaya çok girmesi nedeniyle ailesi ile tartışan ve tartışma sonrası evden koşarak ayrılan 15 yaşındaki Aslı Timur, bir daha geri dönmedi.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamayan Aslı için polise kayıp ihbarında bulunuldu. Polis 3 gündür haber alınmayan kızın bulunması için arama çalışması başlattı.

Kız çocuğunu görenlerin polise veya 0545 963 65 79 numaralı telefonu aramaları istendi.


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