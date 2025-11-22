Akademisyenlerden direnişteki Smart Solar işçilerine dayanışma ziyareti

Gebze’deki Smart Solar fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanması ve işverenin işçilere yalnızca 3 bin lira zam teklifi sunması üzerine greve çıkan işçilerin mücadelesi 32’inci gününde devam etti. Kocaeli ve İstanbul’dan çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin dayanışma ziyaretinde bulunduğu grevde “Akademi işçi sınıfının yanında”, “Akademi susmayacak, işçi sınıfı kazanacak”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

"MAVİ YAKA BEYAZ YAKA AYRIMI YOK"

İşçilerle bir araya gelen ve sohbet eden akademisyenler Savaş Karabulut “mücadelenin sınıf dayanışmasıyla büyüyeceği” mesajını verdi. Gebze Teknik Üniversitesi’nden “Mavi yaka beyaz yaka ayrımı yok bizim için, biz sınıf dostuyuz. Bu yüzden mücadeleniz mücadelemiz demek için üniversitedeki kürsülerimizden buraya geldik. Sizde bu mücadele azmi, örgütlenme var, üniversitelerde bu duygu çok eksildi bu yüzden kendinizle gurur duyun” diye konuştu.

"EKMEK, ADALET, ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ" VURGUSU

Kocaeli Üniversitesi’nde görevli Ömer Faruk Özdemir ise işçilere üniversitelerde emek tarihi ve sendikal mücadeleyi anlattıklarını hatırlatarak, “Biz de üniversitelerde grev sendika emek süreçleri, emek tarihini anlatıyoruz… Ancak bu kürsülerde anlattığımız her şey grev çadırlarında sizin mücadelenizle tarihe geçen kazanımlar ve biz bu kazanımları anlatıyoruz. Eğer işçi sınıfı olmazsa, işçiler hakları için örgütlenip bir araya gelerek mücadele etmezse zaten ortada anlatacak ne bir hukuk kalır, ne ekonomi kalır ne de bir hak mücadelesi kalır. Bunalr ancak sermayenin, işverenin anlatmak istediği düzeyde anlataca düzeyde şeyler olarak kalır. Sizin buradaki hak mücadeleniz ve ülkenin dört bir yanındaki hak mücadeleleri beni bir bilim emekçisi olarak çok heyecanlandıran ve sizin yanınızda saf tutmaktan dolayı onurlandıran bir mücadeledir. Çünkü Türkiye’de son yıllarda grev, anayasa, işçi hakları askıya alınmış durumda. Bunları yeniden bizler lehine harekete geçirecek olan emekçilerin mücadelesidir. Bizim ekmek mücadelemiz aynı zamanda adalet mücadelesidir, daha özgür bir ülkede yaşama mücadelesidir” diye seslendi.

Akademisyenlerin ziyareti, direnişçi işçiler tarafından coşkuyla karşılandı.