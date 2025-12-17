Akbank Mobil Güvenlik Merkezi: Tüm güvenlik işlemleri artık tek menüde

Akbank, geliştirdiği Güvenlik Merkezi menüsü ile müşterilerinin tüm güvenlik fonksiyonlarına tek menüden erişmesini sağlıyor. Hesap ve cihaz ayarlarının yönetimi, “Beni Arayan Akbank mı?” doğrulaması, acil durum bildirimleri ve güvenlik ipuçları gibi 42 farklı güvenlik adımı tek bir menüden yönetilebiliyor. Bu yenilikle Akbank, mobil bankacılık deneyiminde güvenliği sade, hızlı ve esnek hale getiriyor.

Akbank Mobil Güvenlik Merkezi’nin Bankanın müşteri odaklı inovasyon yaklaşımının bir parçası olduğunu vurgulayan Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven; “Dijital kanallarımızda her temas noktasını hem kullanıcı dostu hem de güvenlik temelli bir mimariyle tasarlıyoruz. Değişen kullanıcı alışkanlıkları ve olası riskler doğrultusunda, mevcut 31 güvenlik fonksiyonunu 11 yeni özellikle tamamlayarak daha bütüncül, daha akıllı bir güvenlik yapısı kurguladık. Tüm bu adımları “Güvenlik Merkezi” çatısı altında birleştirerek müşterilerimizin tüm işlemleri tek ekrandan kolayca yönetmesini sağladık. Bu yaklaşım, geleceğin dijital bankacılığı için de güçlü bir zemin hazırlıyor” dedi.

YENİ NESİL GÜVENLİK: İPUÇLARI, GÖRÜNÜRLÜK, HIZLI AKSİYON

Akbank Mobil Güvenlik Merkezi’ndeki “İletişim” alanı, güvenlikle ilgili önemli uyarıları tek ekranda görünür hale getiriyor. Cihaz ayarları, güvenlik uyarıları ve son başarısız giriş bildirimleri gibi kritik bilgiler anlık olarak kullanıcıya sunuluyor. “Güvenlik ipuçları” alanı; “Bildirimlerini aç”, “Beni Arayan Akbank mı?” gibi konularda bilgilendirici içerikler sunarak kullanıcıların güvenlik farkındalığını artırıyor.

“Girişlerim” alanında kullanıcılar, son başarılı ve başarısız giriş tarihlerini görüntüleyebiliyor. “Cihazlarım” alanında ise daha önce giriş yapılan cihazlar listeleniyor; kullanıcılar kullanılmayan cihazları güvenle kaldırabiliyor ve cihaz bilgilerini detaylı olarak inceleyebiliyor.

Bu menüde bulunan “Acil durum bildireceğim” butonu ile kart dondurma ve yeni kart talebi işlemleri hızlıca yapılabiliyor. İzinsiz harcamalara ilişkin harcama itirazı ise Akbank Asistan üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Diğer tüm güvenlik süreçleri için Müşteri İletişim Merkezi’ne hızlı bağlanma imkânı da sunuyor. “Beni Arayan Akbank mı?” butonu ile ise aramanın Akbank tarafından yapılıp yapılmadığı kullanıcılar tarafından anlık olarak teyit edilebiliyor.

Akbank Mobil Güvenlik Merkezi, Akbank’ın müşteri odaklı yaklaşımını yansıtıyor. Sektörde ilkleri barındıran bu bütünsel uygulama, güvenliği kullanıcının elindeki güçlü bir araca dönüştürüyor.