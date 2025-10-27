Akbank’tan 2025’in İlk Dokuz Ayında 2,2 Trilyon TL Kredi Desteği

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdi. Gür, küresel belirsizliklerin sürdüğü dönemde Türkiye’de finansal istikrarın güç kazandığını belirterek, enflasyondaki düşüş ve faiz indirimlerinin ekonomide normalleşme sürecini desteklediğini söyledi.

KREDİ VE MEVDUATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Gür, 2025’in ilk dokuz ayında bankanın ekonomiye toplam 2 trilyon 224 milyar TL kredi desteği sağladığını açıkladı. Bu kredilerin 1 trilyon 747 milyar TL’si nakdi kredi olarak kullandırıldı. Bankanın toplam mevduatı 2 trilyon 27 milyar TL’ye, aktifleri ise 3 trilyon 231 milyar TL’ye ulaştı.

KÂR VE SERMAYE YETERLİLİĞİ

Akbank, güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranı olan %19,3 ile reel sektöre desteğini sürdürdü. Banka, 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 658 milyon TL vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Gür, başarılı performans için çalışma arkadaşlarına ve müşterilere teşekkür etti.