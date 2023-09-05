Akbelen'deki yıkımlar tarihi eserleri de tehdit ediyor... Uzmanlar uyardı....

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:13

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:25

İklim Adaleti Koalisyonu’ndan Levent Büyükbozkırlı, pazartesi günü Akbelen Ormanı’na giderek incelemelerde bulundu. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Büyükbozkırlı, orman sahasındaki zeytin ağaçlarının halen yerinde durduğunu, ancak birçoğunun dallarının kesim için gelen kişiler tarafından kırıldığını söyledi.

Büyükbozkırlı, ormanda maden için süren kazılarda arkeolojik kalıntıların ortaya çıktığını söyledi. Büyükbozkırlı, “Yapılan kazılarda arkeolojik şehir kalıntı olan duvarlar ortaya çıktı. İkizköy’ün bir parçası olan Işıkdere Mahallesi’nde de zamanında benzer kalıntılar, minyatürler bulunmuştu ve apar topar kaldırılmıştı.

O dönem aceleye getirilerek ortadan kaldırılan eserler için bugün de benzer bir şeyin yapılmak istendiğini düşünüyoruz. Yapılan kazılarda uzmanlara göre Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar çıkıyor. Buralar belki 1. ya da 2. derece sit alanı ancak herhangi bir inceleme yapılmadan sondaj çalışmalarına devam ediliyor. Tespit yapılmadan hukuksuz bir şekilde eserler taşınıyor” dedi.

GECE GÜNDÜZ DİNLEMİYORLAR

Büyükbozkırlı, alanın tekrar orman olarak yeşermesini sağlayacak toprak örtüsünün varlığını koruduğunu belirtti.

Büyükbozkırlı şöyle devam etti:

Orman içinde ve tepelik alanlarda iş makinalarının geçmesi için geniş yollar açılmış. Maden bölgesinde Akbelen ormanı sınırında iş makinaları çalışmaları hala devam ediyor.

Ormanlık alanda kesilen büyük ağaçlar tomruk şeklinde kaldırılmış, ancak küçük ağaçlar, fideler kesilerek oldukları yerde bırakılmış, toprak kazınarak kaldırılmamış. Kesimler sonrası kaldırılan toprak da maden alanının içine yığılmış. İş makineleri ise gece gündüz çalışıyor, geceleri delgi sesinden uyuyamıyoruz.

MADDE MADDE SIRALADI

Bölgedeki incelemelerini arkaologlara da aktaran Büyükbozkırlı, aldığı geri dönüşleri şu şekilde sıraladı: