Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 23:20
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD'ın aktardığına göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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