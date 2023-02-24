Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın aktardığına göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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