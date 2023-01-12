Akdeniz’in ekoloji akademisyenleri İzmir’de buluşuyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:13

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ve Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Akdeniz’de Doğayla Birlikte Yaşamak” buluşması, 18 Ocak’ta yapılacak. Etkinlik, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek etkinlikte 7 farklı ülkeden birçok akademisyen, kent yöneticisi ve uzman isim bir araya gelecek.

Açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in gerçekleştireceği buluşmada möderatörlüklerini Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Prof. Dr. Erdem Erten, Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili'nin yapacağı etkinliğe Doç. Dr. Jonathan Liebenau, Prof. Dr. Ryan Max Rowberry, Doç. Dr. Symeon Malamis, Prof. Dr. Alper Baba, Doç. Dr. Teresa Marat-Mendes, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Prof. Dr. Nabeel Elhady, Mark Cridge, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Dr. Mehmet Yavuz ve Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner katılacak.

AKADEMİSYEN VE UZMANLAR İZMİR’DE BULUŞACAK

Buluşmada enerji, gıda, göç ve iklim krizlerini eş zamanlı olarak yaşamanın getirdiği sorunlar ve bunların çözümleri konuşulacak.

Etkinlik, üç oturumdan oluşacak. “Değişen Dünyada Akdeniz” konulu ilk oturumda çağımızın küresel krizi ve belirsizlikleri ele alınacak.

“Akdeniz’de Bölgesel Miras ve Ekoloji” başlıklı ikinci oturumda, bölgesel doğal ve kültürel mirasın öncülüğünde sürdürülebilir kalkınmanın taşıyıcısı olan nehir havzaları tartışılacak.

Son oturum olan “İzmir ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nde ise bu hedeflerin yerelleştirilmesine dayalı yeni yönetişim planları değerlendirilecek.