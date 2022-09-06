Akhisar, 100. yılı zeybek oynayarak kutlayacak

Akhisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Akhisar’ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında yüzlerce Akhisarlıyla beraber zeybek oynayacak.

İZMİR / Cumhuriyet
06 Eylül 2022 Salı, 14:20
Akhisar, 100. yılı zeybek oynayarak kutlayacak
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Akhisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu önderliğinde 7’den 70’e Akhisarlı, Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında hep birlikte zeybek oynayacak. 

Tüm Akhisar halkını bu coşkuya davet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı paylaşımda, “7’den 70’e yüzlerce Akhisarlı, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında hep birlikte Zeybek oynayacak. Bu muhteşem gösteriyi 6 Eylül günü saat 19.30’da Milli Egemenlik Meydanı’nda izleyebilirsiniz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

 


Manisa Akhisar Besim Dutlulu

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