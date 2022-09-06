Akhisar, 100. yılı zeybek oynayarak kutlayacak

06 Eylül 2022 Salı, 14:20

Akhisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu önderliğinde 7’den 70’e Akhisarlı, Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında hep birlikte zeybek oynayacak.

Tüm Akhisar halkını bu coşkuya davet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı paylaşımda, “7’den 70’e yüzlerce Akhisarlı, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında hep birlikte Zeybek oynayacak. Bu muhteşem gösteriyi 6 Eylül günü saat 19.30’da Milli Egemenlik Meydanı’nda izleyebilirsiniz. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.