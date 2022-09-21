Akhisar Bilim Şenliği 22 Eylül’de başlıyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:28

Akhisar’da bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını amacıyla düzenlenen ‘Akhisar Bilim Şenliği’ 22 Eylül’de Akhisar Gölet Etkinlik alanında kapılarını açıyor.

Katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılması amacıyla 7’den 70’e herkesin katılabileceği bilim şenliği kapsamında okul öncesinden üniversiteye kadar toplumun her kesiminin yaralanabileceği etkinlikler düzenlenecek. Astronomi, bilim, robotik kodlama, sanat, dil öğrenimi, tasarım, mühendislik, STEAM alanları, seminerler, panel ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle 50’den fazla etkinliğin düzenleneceği şenlik 24 Eylül’e kadar bilimseverleri ağırlayacak.