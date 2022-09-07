Akhisar’da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:43

Manisa’da Akhisar Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, Milli Egemenlik Meydanı’nda 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla halk oyunları gösterisi düzenledi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtlleriyle etkinliğe katıldı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da katıldığı Zeybek oyunu halk tarafından büyük beğeni topladı.

DUTLULU: GURUR, SEVİNÇ, HEYECAN

“Akhisar’da 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ve özgürlük ateşi, sizlerin sayesinde hala yanmaya devam ediyor ve sonsuza dek de yanacak” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bugün, Akhisar’da bir ilke imza attık ve 7’den 70’e yüzlerce Akhisarlı ile birlikte, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Zeybek oynadık. Gurur, sevinç, heyecan gibi birçok duyguyu hep birlikte yaşadık. Emeği geçen, başta belediyemizin halk oyunları eğitmeni Oğuz Öndül’e ve gösteriye katılan ve izleyen yüzlerce Akhisarlıya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.