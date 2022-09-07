Akhisar’da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı!
Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen zeybek gösterisine yüzlerce kişi katıldı.
Manisa’da Akhisar Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, Milli Egemenlik Meydanı’nda 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla halk oyunları gösterisi düzenledi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtlleriyle etkinliğe katıldı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da katıldığı Zeybek oyunu halk tarafından büyük beğeni topladı.
DUTLULU: GURUR, SEVİNÇ, HEYECAN
“Akhisar’da 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ve özgürlük ateşi, sizlerin sayesinde hala yanmaya devam ediyor ve sonsuza dek de yanacak” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bugün, Akhisar’da bir ilke imza attık ve 7’den 70’e yüzlerce Akhisarlı ile birlikte, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Zeybek oynadık. Gurur, sevinç, heyecan gibi birçok duyguyu hep birlikte yaşadık. Emeği geçen, başta belediyemizin halk oyunları eğitmeni Oğuz Öndül’e ve gösteriye katılan ve izleyen yüzlerce Akhisarlıya çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- MHP seçim tarihi verdi
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- İşte o 9 kişi
- 'İki namaz kıldın diye...'
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Gülşen'den o isme suç duyurusu