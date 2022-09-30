Akhisar’dan Kültür Parkı Gölet alanı yenilendi

30 Eylül 2022 Cuma, 16:49

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları neticesinde, atıl vaziyetteki alanları değerlendiren Akhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler peyzaj mimarlarının tasarımları ile Gölet alanını daha da büyüttü.

Çocukların eğlence alanları ile Akhisarlıların vakit geçirebileceği yaşam alanlarının sayısı 5 kat arttı. Gölet alanına yeni eklenen futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahaları, lavanta bahçesi, açık hava fitness alanları, çocuk oyun parkuru, kum havuzu ve çizgi roman figürleri gençler ve çocukların beğenisini kazanırken, yeşil alanlar da ailelerin uğrak noktası oldu.

Akhisar’ı güzelleştirmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Gölet alanımız artık eskisinden çok daha güzel. Karşılaştığımız vatandaşlarımızın, bizim çalışmalarımızdan memnuniyetlerini iletmesi, bizleri fazlasıyla memnun etmekle birlikte çalışmalarımızın yerinde ve doğru olduğunu gösteriyor. Her çalışmamızı halkımızın talep ve görüşlerini alarak, karşılıklı iletişimle hayata geçiriyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.