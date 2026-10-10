AKOM’dan İstanbul için haftalık hava tahmini: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

stanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM’un 10 Ekim 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta sonu güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının pazar günü 25 dereceye kadar çıkması beklenirken, yeni haftayla birlikte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM’un paylaştığı rapora göre, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 16 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 26 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 23, gece saatlerinde ise 18 derece olması beklenen sıcaklıklarla birlikte gün boyunca yağış öngörülmüyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK 25 DERECEYE ÇIKACAK

Hafta sonunun son gününde İstanbul’da az bulutlu ve açık bir havanın etkili olması bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 15 ila 23 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bu gün için de yağış beklenmiyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 13 Ekim Salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Salı günü sıcaklıkların 14 ila 18 derece arasında olması beklenirken, tahmini yağış miktarının metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında olacağı bildirildi.

14 Ekim Çarşamba günü de gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği, sıcaklıkların 14 ila 17 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu gün için metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış öngörülüyor.

15 Ekim Perşembe günü sıcaklıkların 13 ila 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken, metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış tahminiyle haftanın en yüksek yağış miktarı bu gün için bildirildi.

16 Ekim Cuma günü de gök gürültülü sağanak yağışın sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 15 derece olacağı, yağış miktarının ise metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.