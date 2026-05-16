AKOM'dan İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı: Bahar sıcaklığı yerini sağanak yağışa bırakıyor!

İstanbul sakinleri güne güneşli ve sıcak bir bahar havasıyla başlasa da megakent için meteorolojik uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin güncel haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre İstanbul, bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK: KARA BULUTLAR GELİYOR

Cumartesi günü öğle saatlerinde 26 dereceye kadar yükselerek yazdan kalma günler yaşatan hava sıcaklığı, akşam saatleri itibarıyla rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte sert bir düşüşe geçecek. AKOM verilerine göre, akşam ve gece saatlerinde gökyüzünü kaplayacak kara bulutlar, termometrelerin aniden 20 derece seviyelerine gerilemesine neden olacak.

AKOM uzmanları megakentteki hava değişimini şu sözlerle özetledi:

"İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20°C altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor."

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK!

Akşam saatlerinde başlayacak olan meteorolojik değişim, pazar günü İstanbul'da tam anlamıyla kapalı ve kasvetli bir hava yaratacak. AKOM uzmanları, bu akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak geçişlerinin pazar günü şiddetini artıracağını öngörüyor. Özellikle pazar günü kent genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu bir seyir bekleniyor.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ DALGA DALGA YAYILACAK

Yağışlı sistem hafta başında kısa bir mola verip yerini bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da karamsar hava kenti terk etmeyecek. Çarşamba ve perşembe günleri yerel yağışlar İstanbul’da yeniden yüzünü gösterecek.

Haftalık tahmin raporunun son günü olan cuma günü ise megakentin yeniden kuvvetli sağanak yağışa teslim olması bekleniyor. Cuma günü gelecek yeni dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Yetkililer; ani hava değişimi, ani sel, su baskını ve yağış anında rüzgardan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm yurttaşları şimdiden tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.