AKOM tarih verdi: İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notunda oldukça çarpıcı bir uyarı yer alıyor.

Önümüzdeki bir haftalık süre boyunca şehirde kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı belirtilirken, İstanbulluları kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65 km/s) esecek dondurucu bir rüzgar bekliyor.

PERŞEMBE HARİÇ HER GÜN YAĞMUR VAR

Rüzgarla birlikte hafta boyunca aralıklarla yağmur geçişleri yaşanacak.

Pazar gününden Cuma gününe kadar uzanan 6 günlük periyotta, sadece 26 Mart Perşembe günü yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise tüm hafta boyunca 10-13°C bandında sıkışıp kalacak.