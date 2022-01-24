AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha: Bu akşam saat 17.00'ye dikkat!
İstanbul dün sabah saatlerinden bu yana kar yağışının etkisi altıda... Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Metoroloji Mühendisi Billur Albayrak, kuvvetini artıran kar yağışı hakkında Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
Balkanlar'dan soğuk hava kütlesiyle birlikte gelen kar yağışı, İstanbul'u etkisi altına aldı. Megakentte bu sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artıran kar yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. İBB'nin karla mücadelesi devam ederken, bazı ilçelerde ara sokaklarda sıkıntılar yaşanıyor.
Peki kar yağışı ne kadar daha sürecek ve şiddetini artıracak mı? Cumhuriyet.com.tr'den Sude Güner, bu soruyu Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Metoroloji Mühendisi Billur Albayrak'a sordu.
Yurttaşların işyerlerinden çıkış saatine dikkat çeken Albayrak, "Bu akşam saat 16.00 - 17.00 sıralarında kar yoğunluğunun artmasını bekliyoruz" dedi. Albayrak, yağışın gece boyunca etkili olmasını öngördüklerini söyledi. Yağışların il genelinde etkili olmasını beklediklerini söyleyen Albayrak, "Yağışların yer yer gök gürültülü ve şimşekli bir şekilde olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kar yağışının yarın ve çarşamba günü de devam edeceğini dile getiren Albayrak, "Yağışların perşembe günü de hafif de olsa etkili olmasını bekliyoruz" dedi. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağını öngördüklerini söyleyen AKOM Mühendisi Billur Albayrak, bu tarihten itibaren soğuk havanın İstanbul ve çevresini terk edeceğini dile getirdi.
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