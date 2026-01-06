AKP böyle mi büyüyor? Trabzon'da çok konuşulacak iddia: 'Maç için toplanan kimlik bilgileriyle yurttaşlar AKP'ye üye yapıldı'

Yargıtay, geçen günlerde siyasi partilerin üye sayılarını açıklamış; listeye göre iktidar partisi AKP başı çekmişti.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, maç için toplanan kimliklerle vatandaşların AKP'ye üye yapıldığını öne sürdü.

AKP'Lİ İL BAŞKANI 'TEŞEKKÜR' ETMİŞTİ

AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, son üç ay içerisinde 11 bin 45 yeni üye kazandırdıklarını, toplam üye sayısının ise 129 bin 91 olduğunu belirtmişti.

Mumcu, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, partilerinin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade etmişti.

Mumcu, Trabzon'da ki üye sayılarının arttığına değinerek, "AK Parti Trabzon teşkilatımızın toplam üye sayısı 129 bin 91'e ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Partimize gösterilen bu güçlü teveccüh için Trabzonlu hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuşmuştu.

"MAÇ İÇİN TOPLANAN KİMLİK BİLGİLERİYLE YURTTAŞLAR AKP'YE ÜYE YAPILDI" İDDİASI

Son olarak Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, kamuoyuna yansıyan “siyasi parti üyelilerine" ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

61saat'in haberine göre; Muratoğlu, e-Devlet üzerinden yapılan kontrollerde bazı vatandaşların ve hatta memur statüsündeki kişilerin bilgileri dışında farklı partilere üye yapıldığını öne sürdü.

Muratoğlu’nun iddialarına göre, vatandaşların kimlik bilgileri bazı organizasyonlar bahanesiyle alınarak siyasi parti üyeliklerine dönüştürülüyor.

İl Başkanı Muratoğlu’nun kamuoyuna yaptığı açıklama şu şekilde:

“Son günlerde paylaştığımız video sonrası, vatandaşların bilgisi ve iradesi dışında siyasi parti üyeliği yapıldığına dair iddialarımız kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Bu açıklamayı yapmamıza sebep olan en somut ve bizzat yaşanmış olay şudur: Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı olarak üyelik çalışması yaptığımız bir vatandaşımız, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada kendisinin ve eşinin bilgileri dışında AK Parti üyesi yapıldığını bizzat tespit etmiştir.

Vatandaşımız; Trabzonspor’un kupa maçına gitmek için yapılan ücretsiz ulaşım organizasyonu kapsamında kendisinden kimlik bilgileri istendiğini; bu organizasyonun AK Parti teşkilatları tarafından duyurulduğunu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle gerçekleştirildiğini, bilgileri isteyen kişilerin yabancı olmaması nedeniyle hem kendi hem de eşinin kimlik bilgilerini paylaştığını ifade etmiştir. Sonrasında her ikisinin de haberi olmadan parti üyesi yapıldığını görmüştür.

Altını özellikle çiziyoruz: Bizim iddiamız, bir maça gitmenin otomatik olarak parti üyeliğiyle sonuçlandığı değildir. İddiamız; ulaşım organizasyonu, yardım, iş ve benzeri gerekçelerle vatandaşlardan talep edilen kimlik bilgilerinin, hangi amaçla kullanılacağı açıkça belirtilmeden ve vatandaşın açık rızası olmaksızın siyasi parti üyeliğinde kullanıldığı yönündeki ciddi şüphelerdir.

Paylaşımımızın ardından, benzer şekilde çok sayıda vatandaş bilgileri dışında üye yapıldıklarını tarafımıza bildirmiştir. Memur statüsünde olup siyasi parti üyeliği yasak olan kişilerin dahi bu şekilde üye yapılmış olması, konunun ne kadar ciddi olduğunu açıkça göstermektedir.

Şunu açıkça ifade ediyoruz: Biz siyaseti yalan, iftira ve hakaret üzerine inşa eden bir anlayışa sahip değiliz. Milletimiz; kimin iftiracı, kimin yalancı, kimin montajcı olduğunu çok iyi bilmektedir. Biz iddiamızı sözle değil, somut olaylar ve şahitlerle ortaya koyuyoruz.

Vatandaşlarımızı baskı ortamında daha fazla zor durumda bırakmamak adına, bugüne kadar resmi başvurular konusunda temkinli davrandık. İnsanlarımızın iş, yardım ve benzeri gerekçelerle baskı altına alınmasını istemedik. Ancak bu iyi niyetimizin, meselenin üzerinin örtülmesi için kullanılmasına da müsaade etmeyiz.

İddialarımızın asılsız olduğu düşünülüyorsa çağrımız nettir: Hodri meydan! Mahkeme yolu açılsın. Online üyelik işlemlerine dair IP kayıtları, işlem geçmişleri ve tüm veriler incelensin. Gerekirse onlarca şahidimizi mahkemeye getirir, tek tek dinletiriz. Kim doğru söylüyor, kim yalan konuşuyor milletimiz açıkça görsün.

Şunu da herkes bilmelidir: Vatandaşlarımız bilgileri dışında ne kadar üye yapılırsa yapılsın, biz bugüne kadar olduğu gibi çalışarak, anlatarak ve ikna ederek istifalarını sağlayacak; onları yine Saadet Partisi çatısı altında buluşturacağız. Bu mesele siyasi polemik değil; hukuk, ahlak ve demokrasi meselesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”