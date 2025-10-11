AKP'den TBMM'de 'Öcalan' sloganı atılmasına tepki: 'Kesinlikle doğru bulmuyoruz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret eden Zorlu ardından AKP Kocaeli İl Başkanlığı’na geçti. Zorlu’ya; AKP Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Zorlu, burada açıklamalarda bulunup, gazetelerin sorularını yanıtladı.

"BİR PROVOKASYONA ASLA İZİN VERİLMEMELİ"

Meclis'te atılan Öcalan sloganlarına ilişkin konuşan Zorlu, şunları söyledi:

"Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilebilir de görmüyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir buluşma noktasıdır. Biz terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda bir birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Eğer bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak, herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Bir provokasyona da asla izin verilmemelidir.

İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle AK Parti grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeksizin doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon vatandaşımızın birlikteliğini ve huzurunu esas alan bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."