AKP kanadı, kaçak göçmen tartışmalarında merak edilen soruları duymuyor

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Son günlerde sokağın da siyasetin de gündemi sığınmacılar oldu. Muhalefet, alanlara sığınmacıları ülkelerine gönderme sözüyle çıkmaya başladı, iktidara düzensiz göç ve sınır güvenliğine ilişkin sorular yöneltti. Ancak Saray ve bakanlar soruları yanıtsız bıraktı. İktidar kanadından dün düzensiz göçle ilgili üç açıklama geldi.

"KÖKÜ DIŞARIDA"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün “Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir” dedi. Çelik dün yaptığı açıklamada, “Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarıda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez” ifadelerini kullandı.

"PROVOKATÖRLÜK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya restine üstü kapalı göndermede bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır” ifadelerini kullandı. Altun, sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli’nin geri döndüğünü belirtti. Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir” ifadelerini kullandı.

SAHTE VİDEOLAR

“Sınırların yolgeçen hanına döndüğü” eleştirileri yapılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır güvenliği konusunda yalan haberler, sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Akdeniz Bölge Komutanlığı’nı ziyaret etti. Akar, burada yaptığı açıklamada Suriyelilere işaret ederek “Bir kısmı da hem rejimin hem de terör örgütlerinin zulmünden kaçmak, canlarını kurtarmak için Türkiye’ye geldi. Güvenliklerinden emin olduklarında dönecekler. Zaten dönmeye de başladılar” diye konuştu.