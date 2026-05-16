AKP kulislerinde SDG alarmı: ‘Silah bırakma netleşmeden hiçbir adım atılmaz’

Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile SDG yöneticisi İlham Ahmed’in mart ayında İmralı’ya götürülerek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürüldüğü öne sürüldü. Öcalan’ın, “Beni anlamadınız” diyerek SDG yönetimine tepki gösterdiği, İlham Ahmed’e ise “Ben burada devletle anlaştım. Ben olmazsam sen de Halep’teki kızlar gibi ya ele geçirilecektin ya da kendini binadan atacaktın. Sizi ben kurtardım” dediği öne sürüldü. Görüşmede ayrıca SDG’nin Suriye yönetimiyle “entegrasyon” sürecine girmesi gerektiği yönünde mesaj verildiği iddia edildi.

‘AKP ÇİZGİSİ DEĞİŞMEDİ’

Söz konusu iddiaların AKP kurmayları, iddiaların sürecin siyasi çerçevesini değiştirmeyeceğini savundu. Parti kaynakları, “Silah bırakmanın gerçekleşmesi istenen düzeyde değil. Öcalan istediğini ifade edebilir ancak bu AKP’nin siyasetini değiştirmez. Devletin tavrı net” değerlendirmesini yaptı. AKP içinde özellikle SDG’nin tutumuna ilişkin ciddi rahatsızlık bulunduğu belirtilirken, “silah bırakma” konusunun kırmızı çizgi olduğu vurgulandı. Parti kaynakları, “Örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakması gerekiyor. Yasal düzenlemeler için gerekli şart bu. Net tablo oluşmadan yeni adımlar zor” ifadelerini kullandı.

DEM VE MHP AYRI NOKTADA

Kulislerde süreç konusunda AKP ile MHP ve DEM Parti arasında yaklaşım farkı bulunduğu değerlendirmeleri de yapılıyor. Bazı AKP kurmayları, MHP ile DEM Parti’nin Meclis zemininde yasal düzenlemelerin hızlandırılmasından yana tavır aldığını savunurken, AKP’nin güvenlik eksenli ve kontrollü ilerleme yaklaşımını koruduğunu ifade ediyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreç boyunca kullandığı dil de dikkat çekici bulunuyor. Bazı AKP kurmayları, “Sayın Erdoğan’ın ağzından bugüne kadar Öcalan’la ilgili doğrudan bir cümle duydunuz mu? Cumhurbaşkanımız özellikle temkinli ilerliyor. Milliyetçi seçmeni karşımıza alacak bir tabloya girilmez” yorumunu yaptı.

‘ABDİ İÇİN TÜRKİYE İDDİASI’

Öte yandan Ankara kulislerinde SDG lideri Mazlum Abdi’nin Türkiye’ye gelebileceğine ilişkin iddialar da konuşuluyor. AKP çevrelerinde bu konuda herhangi bir resmi doğrulama yapılmazken, “silah bırakma konusunda somut ve tam bir ilerleme görülmeden yeni temas ya da yeni görüntülerin kolay olmayacağı” değerlendirmeleri yapılıyor.