AKP’li belediye başkanının İŞKUR’dan görevlendirilen işçileri tarlasında çalıştırdığı iddia edildi: Özel işlerde kullanıldılar

Hakkâri Durankaya’da AKP’li belediye Başkanı İsmail Demirci hakkında dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Belde halkının aktardığına göre, İŞKUR’un “İstihdam Uygulama” Programı kapsamında belediye bünyesinde görevlendirilen işçilerin, kamu hizmetleri yerine belediye başkanının şahsi işlerinde çalıştırıldığı öne sürüldü.

Kaynakların iddiasına göre belediye şoförü, işçilere başkanın tarlasını sulamaları talimatını iletti. Bir grup işçinin gün boyu sulama yaptığını, bazılarının ise sürekli olarak başkanın şahsi işlerinde görevlendirildiğini anlatan kaynaklar, “İşçilerin maaşı devlet bütçesinden ödeniyor. Belediyenin değil, kamunun işçileri. Buna rağmen kamu yararına değil, özel işlerde kullanılıyorlar” ifadelerini kullandı.

KAMU ZARARI VURGUSU

İŞKUR programı, işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde geçici istihdam yaratmayı amaçlıyor. Maaşları devlet bütçesinden karşılanan işçilerin görev tanımı belediye hizmetleriyle sınırlı. Bu nedenle işçilerin özel işlerde kullanılması “kamu zararı” iddialarını da beraberinde getirdi. Durankaya’da ise uzun süredir içme suyu, yol ve altyapı gibi sorunların çözülemediği belirtildi.

BAŞKAN REDDETTİ

AKP’li belediye başkanı İsmail Demirci, iddiaları reddederek Cumhuriyet’e açıklama yaptı.

Demirci, “Hakkâri Valiliği’miz tarafından görevlendirilen İŞKUR İUP Programı çalışanları, belediyemiz bünyesinde kadın ve erkek personel olarak istihdam edilmektedir. Erkek çalışanlarımız haftanın üç günü mesai saatleri içerisinde belediyemizin üstyapı hizmetlerinde görev almakta; kadın çalışanlarımız ise okul, cami ve taziye evlerimizde haftanın üç günü düzenli mesai takibiyle görevlendirilmektedir” dedi.