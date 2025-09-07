AKP’li Buharkent Belediyesi cami alanlarını vergi borcuna karşılık devrediyor: ‘Gerçek yüzlerini gösteriyorlar’

Aydın’ın Buharkent ilçesinde AKP’li Buharkent Belediyesi, belediyeye ait cami alanını vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devretmeye hazırlanıyor.

Buharkent Belediye Meclisi’n de CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık karar meclisten geçti. Buharkent Belediye Meclisi’nin 1 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılan toplantısının gündem maddeleri arasında, “Kamilpaşa 307 ada 5 parsel ve Üçeylül 49 ada 30 parselde yer alan cami alanlarının vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesi” konusu da yer aldı. Söz konusu gündem maddesinde yer alan parseller cami alanı olarak geçiyor.

HASSASİYETLE SİYASET

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, iktidarın yıllardır “cami hassasiyeti” üzerinden siyaset yaptığını hatırlatarak “Bugün kendi borçlarını kapatmak için cami alanlarını satma noktasına geldiler. Yıllarca dinimizi istismar ederek koltuklarını koruma derdine düşenlerin düştükleri hali hep beraber görüyoruz. Belediye borçlarını üzerinde camilerimizin bulunduğu arsa ve alanları satarak kapatmaya çalışmaları AKP’nin gerçek yüzünü gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.