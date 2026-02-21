AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 bin küçükbaş hayvanı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açıklamada bulundu. "2026 yılı için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız kaynak tam 939 milyar liradır" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Cennet vatanımızda hamdolsun 606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılar durumdayız. 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşların verileri de yalanlıyor. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncü sıradayız. 21 bitkisel üründe ilk üçteyiz. Çiğ sütte dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız. Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz. Tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Yumurtada dünyada ilk 10'da, Avrupa'da zirvedeyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız.

2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı üç kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Tohumculukta da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumlarının sayısını 49'a çıkardık. Allah'a hamdolsun. Tüm sıkıntılara, zorluklara ve iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda çok güçlü bir noktaya taşıdık. Vatandaşımızın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıdaya erişmesi önceliklerimizin başında yer alıyor. Gıdada sahtecilik yapanları, taklit ürün satanları cezalandırıyor; artık anlık olarak da ifşa ediyoruz. Restoranlar ve kafeler gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan iş yerlerinde karekod uygulamasını zorunlu hale getirdik. Taze sebze ve meyvede hasat öncesi ve sonrası kalıntı kontrollerimizi titizlikle yapıyoruz. 'B reçete' uygulamasıyla hangi üründe ne kadar bitki koruma ürünü kullanılacağını belirliyor, satışı buna göre düzenliyoruz. Fahiş fiyatla mücadelemiz de kararlılıkla sürüyor. Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere, vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamahasız olacağız.

"SİZLERİ TARIM SİGORTASI YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUM"

2024’te başlattığımız üretim planlamasında bir yılı geride bıraktık. Artık hangi ürünün nerede ve ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Bu uygulamayı hem bitkisel üretimde hem hayvancılıkta hayata geçirdik. Besi ve süt üretim bölgeleri oluşturduk. Hayvancılık desteklerini geçtiğimiz yıl ödedik. Şimdi bitkisel üretim destek ödemelerine başlıyoruz. 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteğini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalısını meralarımızla buluşturuyoruz. Organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgelerinde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 14 bölgede üretime başladık, bu yıl beş bölgede daha üretime geçeceğiz. Nisan ayındaki zirai dondan etkilenen üreticilerimize geçen yıl toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Son günlerde yaşanan dolu, hortum ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm birimleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Değişen iklim şartları bize bu tür olayların artabileceğini gösteriyor. Bu nedenle sizleri tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Primlerin yüzde 70’e kadar olan kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz.

"KADIN VE GENÇ ÜRETİCİLERİMİZE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Deprem bölgesi için 11 milyar liralık yeni bir yatırım paketini devreye aldık. Bu kaynağı 11 ilimizde üretimi güçlendirmek için kullanacağız. 2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerine ayırıyoruz. Ayrıca küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 'Kırsalda Bereket, Küçükbaş’a Destek' projesini başlatıyoruz. İlk etapta 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız. Üreticilerimiz Ziraat Bankası’ndan faizsiz kredi kullanabilecek; iki yıla kadar geri ödemesiz, devamında yedi yıla kadar vadeli imkan sunulacak. Küçükbaşların bir yıllık sigortasını da biz üstleneceğiz. Üstün genetiğe sahip hayvanların dağıtımı bölgelere uygun ırklara göre yapılacak. Kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun gençlerimize de projede öncelik tanıyacağız. Böylece gençlerimiz doğdukları topraklarda kendi işlerini kuracak, üretime ve istihdama güç katacak. İlk hayvanları bu yıl içinde teslim edeceğiz."