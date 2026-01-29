Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'nin yeni hedefi belli oldu: Sosyal medyaya 'RTÜK' geliyor

AKP'nin yeni hedefi belli oldu: Sosyal medyaya 'RTÜK' geliyor

29.01.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'nin yeni hedefi belli oldu: Sosyal medyaya 'RTÜK' geliyor

AKP MKYK toplantısında, sosyal medya için RTÜK benzeri bir üst kurul oluşturulmasının gündeme alındığı ileri sürüldü. Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş üyelere sunum yaptı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medyadaki tehditler ve suça sürüklenen çocuklar hakkında sunum yaptığı aktarıldı.

RTÜK MODELİ ÖNERİLDİ

İktidara yakın kimliği ile bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; uyuşturucu, şiddet ve terör tehditleri için sosyal medyaya, radyo ve televizyonları denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) benzeri bir üst kurul oluşturulması önerildi.

Öneriyi dile getiren AKP MKYK üyeleri, kurulacak yeni yapının “Yeni dijital medyanın denetim organı” olması gerektiğini belirtti.

MKYK üyeleri ayrıca, sosyal medya platformlarına bugüne kadar getirilen yükümlülüklerin gerçekte etkili bir sonuç doğurmadığı görüşünü dile getirdi.

İlgili Konular: #sosyal medya #RTÜK #Radyo ve Televizyon Üst Kurulu