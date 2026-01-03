AKP özelleştirmede gaza bastı: Hazine 4 ilde dev arazileri satıyor

Orta Vadeli Program’da (OVP) özelleştirme gelirini artıran AKP yıla hızlı başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre 4 farklı ilde açılan 8 ilanla taşınmaz satışları gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Muş’ta toplamda 16 futbol sahası büyüklüğünde alan satılacak.

İlana göre Ankara Çankaya’da 18.197,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, İstanbul Sancaktepe’de 1.185,49 m2 yüzölçümlü taşınmazlar, Şile’de 4192,86 m2 ve 1018,53 m2, Çanakkale’de 3.707,56 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapılar, Muş’ta 5.975,74 m2 ve 48.645 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapılar için ilana çıkıldı.

Şile’de verilen ilanlar için ihale tarihi 29 Ocak, diğer ilanlar için ise 28 Ocak belirlendi. Sadece geçici teminat bedeli için Hazine’nin kazancı 64 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

185 MİLYAR TL HEDEFLENMİŞTİ

AKP 2026-2028 yıllarını kapsayan OVP’de özelleştirme gelirini artırmayı planlamıştı. 2025’te 21 milyar TL hedeflenen özelleştirme geliri 185 milyar TL’ye yükseltilmiş; 2027 ve 2028’de ise toplam 100 milyar TL gelir beklendiği belirtilmişti.