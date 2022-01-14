AKP, park alanını dini tesis alanına kattı

14 Ocak 2022 Cuma, 13:52

İBB Meclisi ocak ayı meclis toplantılarının son gününde birçok imar dosyasını görüştü. Görüşülen dosyalar arasında, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden gelen bir park alanı ile ilgili imar planı değişikliği teklifi de yer aldı.

Zeytinburnu Belediyesi, Davutpaşa bölgesinde bulunan Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nin bitişiğindeki park alanının imar planlarını değiştiren bir teklif hazırladı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanın yarısını okul alanına diğer yarısını da dini tesis alanına alınmasını içeren teklif, onay için İBB’ye gönderildi.

''DİNİ TESİS ALANI ARTIRICI NİTELİKTE''

İBB Meclisi'ne sunulan teklif dosyasına ilişkin olumsuz görüş bildiren İBB Planlama Müdürlüğü, değerlendirmesinde özetle şunları belirtti:

“Kurum ve kuruluş görüşleri temin edilmeden hazırlanan teklif Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı. Teklife ilişkin plan açıklama raporunda plan değişikliği gerekçesi belirtilmedi. İptal edilen park alanı yerine, eşdeğer donatı alanı önerilmediğinden, altyapı dengesi ve yeşil alan kurgusunu bozucu nitelikte. İSKİ’den, İl Müftülüğünden, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görüş alınması gerekirken alınmadı. Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü olumsuz görüşü verdi. Park alanı kullanımı için alan azaltıcı, dini tesis ve orta öğretim tesisi alanı artırıcı nitelikte.“

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Belediyenin olumsuz görüşüne rağmen, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, kendi belediyesinden gelen imar planı değişikliğini kabul etti. Teklife CHP ve İYİ Parti grupları ret oyu verdi. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi.