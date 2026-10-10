AKP'ye katılacak iddiası... Mansur Yavaş'tan o iddialara yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın AKP'ye katılacağı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yavaş’ın başka bir siyasi partiye katılımına ilişkin tavrının son derece açık olduğu vurgulanan açıklamada, '"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir" denildi.

Açıklamada, her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"İDDİALAR ISRARLA GÜNDEME GETİRİLMEYE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

"MANSUR YAVAŞ’IN TAVRI SON DERECE AÇIKTIR"

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

"KAMUOYUNUN BU İDDİALARA İTİBAR ETMEMESİNİ RİCA EDERİZ"

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz."