AKP’li başkan köylünün malına göz dikti: Tarım arazisine moloz tesisi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:31

Toplam 9 milyon 200 bin liraya bütçeyle, etrafı zeytinliklerle çevrili, yerleşim alanlarına 150 metre mesafede kurulacak tesisin bulunduğu alanın tarım arazisi ve sulama alanı olması ise tepkileri beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olur vermediği, ancak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2021 yılında aldığı karar ile mera vasfından çıkardığı alanda kurulacak moloz tesisi için sakınca görmeyen bakanlık, çiçeğiyle meşhur Bayındır’ın AKP’li başkanının çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) izni talebine seçimlere 15 gün kala onayı verdi. Gelişmelere tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek, “AKP giderayak ya satıyor, ya da yok ediyor. Bu yapılan köylüye ihanettir, üretime ve üreticiye zarar verir” dedi.

AYDİLEK: AKP ZATEN YA SATIYOR, YA YOK EDİYOR

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP İlçe Başkanı Aydilek, “Burası köylünün halen üretimde kullanmakta olduğu değerli tarım alanlarından bir tanesi. Bütünşehir yasasından önce köylüye ait olan ancak daha sonra ilçe belediyesine devredilen mera alanları kurban edecekler. Aynı yere yapılacak tesis projesi daha önceden de gündeme gelmişti. Biz itiraz edince vazgeçmek zorunda kaldılar. Üretim alanlarının bu şekilde başka amaçlarla kullanılması ihanettir, üretime ve üreticiye zarar verir. Köylüye ait olan zeytinlikleri, tarımsal üretim tesislerini de geçmişte satmaya kalkmışlardı. Şimdi her ne hikmetse seçim önü apar topar burayı yok etmeye kalkıyorlar. Giderayak yine bir şeyler yapmanın peşindeler. AKP zaten ya satıyor, ya yok ediyor. Üreticiye faydaları yok, üretime faydaları yok. Köylüler buraya moloz tesisi yapılmasına, tarım arazilerinin ellerinden alınmasına karşı çıkıyor. Biz gerekli itirazları yapacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye bu kararından vazgeçmediği takdirde mücadelemizi genişleterek çevre örgütleri ve yurttaşların da desteği ile tepkimizi daha yüksek sesle dile getireceğiz” diye konuştu.