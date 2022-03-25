AKP’li belediye TIR garajını satışa çıkardı
AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) atıl kalmış küçücük parselleri satmasını bile engellerken, kendi yönetimlerindeki belediyeler ise arsa satışında sınır tanımıyor. AKP’li Payas Belediyesi, İskenderun Demir Çelik fabrikasının dibindeki TIR garajını satışa çıkardı.
Hatay’ın Payas Belediyesi de arsa satışı furyasına katıldı. Türkiye genelindeki birçok AKP’li belediye yönetimi, hayat pahalılığı karşısında oluşan bütçe açıklarını kapatmak için yoğun bir şekilde arsa satışına yöneldi.
AKP’li Payas Belediyesi, dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın kuzey ucunda bulunan, “Payas Belediye TIR Garajı”nı satacak. Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan TIR garajını oluşturan 7 parsel için Payas Belediyesi toplam, 53 milyon 600 bin TL muhammen bedel belirledi. Söz konusu parsellerin toplam büyüklüğü ise 26 bin 800 metrekare.
Stratejik bir noktada bulunan TIR garajını oluşturan parsellerin satış ihalesi, 5 Nisan 2022 tarihinde, Payas Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Salonunda yapılacak. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif” usulü ile gerçekleştirilecek.
PAYAS’I 23 YILDIR AYNI İSİM YÖNETİYOR
Payas Belediyesi 23 yıldır Bekir Altan tarafından yönetiliyor. 31 yaşındayken öğretmenliği bırakıp MHP’den Payas Belediye Başkanı seçilen Altan, 2004 ve 2009 seçimlerinde de MHP’den aday oldu ve seçildi. Belediyenin TIR Garajını satışa çıkaran Başkan Altan, 2014 ve 2019 seçimlerinde AKP’den aday oldu ve başkan seçildi.
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