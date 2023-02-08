AKP'li belediye Tunç Soyer'in adını kapattı, kendi logosunu koydu
CHP Bayındır İlçe Başkanı Aydilek, Bayındır Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçtaki 'Tunç Soyer' yazısını kapatıp kendi logosunu bastığı anların fotoğraflarını paylaştı. Aydilek, “Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, AKP’li Bayındır Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçtaki 'Tunç Soyer' yazısını kapatıp kendi logosunu koyduğu anların fotoğraflarını paylaştı.
“Bunu neden yapıyorsunuz” diye soran Aydilek, “Tunç Başkan bu aracı size halka hizmet edin diye yolladı… Tunç Soyer’in adını Bayındır Belediyesi yazısıyla kapatıyorsunuz. Ayıp değil mi?Tunç Başkan bu zamana kadar AKP’li belediyesiniz diye sizi ayırdı mı? Yazıklar olsun…” ifadelerini kullandı.
Olaya sert tepki gösteren CHP’li Aydilek, “Biz can derdindeyiz… Siz reklam peşindesiniz… Bu ayıp size yeter ama Sizin gücünüz İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve TUNÇ SOYER’in ismini kapatmaya yetmez!” diye konuştu.
Bunu neden yapıyorsunuz? Tunç Başkan bu aracı size halka hizmet edin diye yolladı… Tunç SOYER’in adını Bayındır Belediyesi yazısıyla kapatıyorsunuz.— Av.H.Behzat Aydilek (@AvHBAydilek) February 8, 2023
Ayıp değil mi?Tunç Başkan bu zamana kadar AKP’li Belediyesiniz diye sizi ayırdı mı?Yazıklar olsun…@tuncsoyer @izmirbld #deprem pic.twitter.com/mSguzCs5V0
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