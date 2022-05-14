AKP'li Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs afişinden Atatürk'ün adını çıkardı
Muğla'da AKP'li Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programının duyurusundan Atatürk'ün adını çıkardı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde AKP'li Dalaman Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs'ı kutlama etkinliğinde Atatürk'ün adını kullanmadı.
Dalaman Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Koray Avcı'nın sahne alacağı halk konserinin duyurusunu yaptığı afişten Atatürk'ün adını çıkardı. Afişte, '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' yazıldı.
Söz konusu afişi twitter hesabından paylaşan Cumhuriyet yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, "Muğla Dalaman Belediyesi “Atatürk’ü anma” ifadesini bayram duyurusundan çıkarmış… Muğlalı bu vefasızlığı affetmez.." ifadelerini kullandı.
Muğla Dalaman Belediyesi “Atatürk’ü anma” ifadesini bayram duyurusundan çıkarmış…— Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) May 14, 2022
Muğlalı bu vefasızlığı affetmez.. https://t.co/P0Pa2RHtpu
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