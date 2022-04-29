AKP’li Korgan Belediyesi'nde grev kararı

29 Nisan 2022 Cuma, 17:09

Belediye-İş Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Kadir Altun, bugün yaptığı açıklamada, Korgan Belediyesi’nde aldıkları grev kararına ilişkin şunları söyledi:

"İNSANCA ÇALIŞMAK VE İNSANCA YAŞAMAK İÇİN..."

“Korgan Belediyesi’nde çalışan işçilerimizin 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde işveren ile bir anlaşma sağlanamamış, bundan dolayı işçilerimiz Anayasa’nın ve yasaların vermiş olduğu hakkı kullanarak grev kararı almışlardır. İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ettik.

Belediye-İş Sendikası, dürüst, ilkeli toplu iş sözleşme politikaları sonucu örgütlü olduğu iş yerlerinde toplu iş sözleşmelerini öncelikle masada bitirmeyi hedefleyen bir sendikadır. Sendikamız ile Korgan Belediye Başkanlığı arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri bu ilkeler çerçevesinde başlamıştır. Ne yazık ki sendikamızın tüm iyi niyetli çabalarına rağmen belediye yönetiminin işçilerin emeğinin karşılığını göz önünde bulundurmayarak hakkaniyete, adalete sığmayan kendi görüşünü işçimize ve sendikamıza dayatmaya çalışması sonucu sözleşmemiz tıkanmıştır.

Biz emekçiler geçim derdindeyiz. Kimse bizim ekmek davamızla çıkar hesapları yapmasın. Bugüne kadar buna izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyiz. Biz, bu sürecin grev olmadan masada bitmesi için ısrarlı çabamıza devam edeceğiz. Ancak hiç kimse Belediye-İş Sendikası'ndan üyelerimizi açlığa ve yoksulluğa mahkûm edecek bir sözleşmeye imza atmasını beklemesin.”