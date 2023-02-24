AKP'li Şamil Tayyar'la MHP'li Sermet Atay arasında 'müteahhit' kavgası

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:24

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:24

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'la ilgili suçlamalarda bulundu. Atay için "uyuşturucu" ve "fuhuş" başlıkları altında iddialarda bulunan Tayyar, bir diğer milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın yurtdışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu öne sürdü.

AKP'li Tayyar'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ve iddiaların bir kısmı şu şekilde:

-2014’de Nurdağı Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yıldırır, akrabam değildir. Ben Türk’üm, Yıldırır Kürt’tür. Yakınların evliliği yoluyla da akrabalığım yoktur. Yıldırır da ben de müteahhit Yunus Kaya’nın belediye meclis üyeliği adaylığına karşı çıktık. Siyasi husumet başladı.

-Yunus Kaya aday olamayınca köyü Naimler’de AK Parti’ye ‘0’ oy çıktı, tüm oyları MHP aldı. Yıldırır’ın görevde kaldığı 5 yıl boyunca Yıldırır ile Kaya arasında sert kavgalar yaşandı. Kaya’nın hamisi MHP’li vekil Muhittin Taşdoğan’dı.

- Haziran 2018 seçimlerinde liste dışı kalınca Yunus Kaya ve ekibine gün doğdu. Önce Yıldırır’ın adaylığını engellediler, sonra Kaya’yı AK Parti’den belediye meclis üyesi yaptılar. Kaya her yerde ‘beni listeye Muhittin Taşdoğan koydu’ dedi. İlişkisini gizlemedi.

- Peki, Sermet Atay, bu kavgayı neden başlattı? Aklınca 1 taşla 2 kuş vurmak istedi. Taşdoğan’la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar. Kavganın buraya evrileceğini biliyordu. Nitekim Acarer, araya Taşdoğan’ı da sıkıştırdı.

6/Peki, Sermet Atay, bu kavgayı neden başlattı?



Aklınca 1 taşla 2 kuş vurmak istedi.



Taşdoğan’la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar.



Kavganın buraya evrileceğini biliyordu.



Nitekim Acarer, araya Taşdoğan’ı da sıkıştırdı. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) February 23, 2023

- Atay’ın benimle derdi neydi? Gazeteci Ruhi Aytaç’a ‘Sinan Ateş’le ilgili twiti nedeniyle kızdım’ demiş. Bu gerekçe makul değil, zira o twitte MHP’yi zan altında bırakacak ima yollu bile mesaj yoktu. Sanıyorum, yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay Nurdağı'da yıkılan binalarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret etmiş, “Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı'nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum" paylaşımında bulunmuştu.

