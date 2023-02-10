AKP'li Yayman, depremde 11 yakınını kaybetti: 'Keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:43

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 15:44

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden acı haberler gelmeye devam ediyor. Büyük yıkım yaşanan depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirirken on binler de enkaz altından gelecek iyi haberleri bekliyor.

Onlardan biri de AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’dı.

Yayman, deprem in ilk günü bağlandığı CNN Türk yayınında, ailesinin göçük altında olduğunu söylemişti.

"11 YAKINIMI KAYBETTİM"

Ancak depremin beşinci gününde Twitter hesabından açıklama yapan Yayman ailesinden 11 kişiyi kaybettiğini duyurdu.

Yayman, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE TEDBİR ALSAYDIK"

FOX TV canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapan Yayman şöyle konuştu:

“Ölülerimiz var. Tam 11 yakınımı defnettim. Çok sevdiğim ağabeyimi, yengemi defnettim. Allah verdi, Allah aldı diyoruz. Mukadderat diyoruz. Ne yapalım kardeşim, sen söyle onu yapalım. Keşke gerekli tedbirleri alsaydık, keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık.”