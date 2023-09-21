AKP’liler birliğin içerisini boşalttı... Müdür görevden alındı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:19

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:42

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri, İzmir İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde yolsuzluk yapıldığına dair şikâyetler üzerine inceleme yaptı. Müfettişler, birlik yönetiminin sahte evrak düzenlendiği, sümen altı edilmiş hayvan hareketleri, şaibeli araç alım ve satımlarını tespit etti.

Tespit edilen yolsuzluklar, evrakta sahtecilik, birliğin zarara uğratılmasının yer aldığı müfettiş raporları İzmir İl Tarım Müdürlüğüne gönderildi. Ancak, İl Tarım Müdürlüğü’nün bu konuda bir işlem yapmadığı da raporda özellikle vurgulandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen görevden alındı. Özen'in Birlik ile ilgili yolsuzluklara göz yumduğu iddiaları üzerine görevden alındığı iddia edildi.

Müfettişler, mevcut Birlik Başkanı Ahmet Kocaağa’nın oğlu olan, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Kocaağa’ya birlik imkânları ile yönetim kurulunun yetkilerini iyi niyetle kullanmayarak imtiyaz sağladığı, Kocaağa’nın birlikten bedelsiz olarak 15 baş buzağının verildiği, bunlara ilişkin hiçbir yönetim kararı, fatura ve ödeme belgelerinin bulunmadığı, 63 hayvan satın alımı yaptığını söylediği, ancak söz konusu şahsın işletmesinde 78 hayvan hareketi olduğu tespit etti.

"KÜLLİYENİN ADAMIYIM"

Ege Bölgesi’nde ‘Külliyenin adamıyım’ diyerek İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde çalışma yürüten kazandıktan sonra birlik başkan yardımcısı olan ve ardından merkez birliğine aday olan Erman Haran’ın üyeliği sahte çıktı. 2021 yılında yapılan seçimlerde yaşanan olay sonrası Haran’ın birlik üyeliğinin düşürüldü. Üyeliği sahte olduğu tespit edilen, yönetim kurulu görevinden alınan Erman Haran, Ahmet Kocaağa tarafından İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ticaret İktisadi İşletme Yetkilisi olarak görevlendirildi. Erman Haran’a birlikten 2022 yılında süt vermediği halde 22 adet ve toplamda 512 bin liralık süt avansı adı altında ödeme yapıldığı tespit edildi.

MÜDÜR DAVUL-ZURNAYLA GİTTİ

Öte yandan Mustafa Özen’in İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden alınmasına sevinenler müdürlük binası önünde davul zurnalı kutlama yaptı.