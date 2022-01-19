AKP’ye oy veren çiftçi, kafasını duvarlara vurdu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 18:26

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş mahallesindeki çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Şevkin’e yaşadıkları sorunları anlatan bir çiftçi, maliyet artışlarından dert yandı. AKP’ye oy verdiğini söyleyen çiftçi, kafasını duvara vurarak, “Bunlara niye oy verdim diye şimdi kafamı duvara vuruyorum. Nasıl bunların peşinden gittim? Laf söyletmezdim laf” diye konuştu.

“AÇLIK BAŞLAR, KITLIK BAŞLAR”

Çiftçilik yapan bir genç ise “AK Parti, 20 senedir iktidarda ve çiftçiye en ufak bir desteği olmadı. Çiftçiyi hep en son planda tuttu. Mazot olmuş 14 TL, zaten mazotla gübre çiftçinin dumanını attırdı. Çiftçi şu an bitikleri oynuyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Devletten de herhangi bir destek gelmiyor. Zam üstüne zam. En büyük darbeyi bu ülkede çiftçi yiyor. Çiftçi de biterse ülkede kıtlık başlar, açlık başlar” dedi.

"BORÇLARIMI ÖDEMEK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATIYORUM"

Bir diğer çiftçi, “Üç dönem AKP’ye oy verdim. Şimdi ben de kafamı duvara vuruyorum. Borçlarımı ödemek için elimdeki traktörümü satıyorum. Bankadan faizle kredi çekip yeniden traktör alıyorum. Konuştuklarının hepsi yalan dolan, Cumhurbaşkanı da dahil. Ekiyoruz, biçiyoruz, elde beş kuruş para yok. Borç, faiz, gübre derken işin içinden çıkamıyoruz. Ya evimizi satacağız ya tarlamızı satacağız. Çarkı döndürmek için, borçlarımızı ödeyebilmek için traktörümüzü satıp yeniden banka faiziyle traktör alıyoruz” diye konuştu.

ŞEVKİN: "TÜRKİYE’DE ÜRETİM PLANLAMASI YOK"

Devletin gayri safi milli hasılanın yüzde 1’ini çiftçiye vermesi gerektiğine dikkat çeken Müzeyyen Şevkin ise “Çiftçi bir yıl sonra ne ekeceğini, ne üreteceğini, ne kazanacağını bilecek. Devlet, bu planlamayı yapmak zorunda. Bu sene patates para etti diye ertesi yıl herkes patates ekerse sıfıra düşüyor. Limonda da karpuzda da pamukta da böyle. Devlet diyecek ki ‘Bu topraklarda pamuk iyi yetişir, sen pamuk ek, sen mısır ek, sen tütün ek’ diyecek. Planlama yapacağız. Olması gereken bu. Çiftçi ürünü ürettiğinde elinde kalmayacak. Pazarlaması yapılacak. Kâr marjı üzerine konularak çiftçinin hakkı ödenecek” dedi.