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Aksaray’ın telefon kodu kaç? Aksaray’ın alan kodu kaç?

Aksaray’ın telefon kodu kaç? Aksaray’ın alan kodu kaç?

14.07.2025 14:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aksaray’ın telefon kodu kaç? Aksaray’ın alan kodu kaç?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Aksaray, tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuyla yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Ihlara Vadisi ve Sultanhanı Kervansarayı gibi tarihi değerleriyle öne çıkan şehir, günümüzde de tarım ve sanayideki rolüyle dikkat çeker. Telefonla iletişimde ise Aksaray’a özgü bir alan kodu kullanılmaktadır.Telefonla iletişimde ise Aksaray’a ait özel bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Aksaray’ın telefon kodu kaç? Aksaray’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Aksaray en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Aksaray'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Aksaray’ın telefon kodu kaç? Aksaray’ın alan kodu kaç?

AKSARAY'IN TELEFON KODU KAÇ?

Aksaray iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0382’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Aksaray için bu kod 282 olarak belirlenmiştir.

AKSARAY'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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