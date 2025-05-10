Aksu cinayeti videosuyla kızını tehdit eden şüphelinin serbest bırakılmasına tepki: Tutuklama uygulanabilirdi

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 08:06

Cumhuriyet’e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, “Bu adamın o kadını tehdit ettiği kadını bu kadar rahat sen nasıl tehdit edebiliyorsun diyerek tutuklama verilebilir. Hukuk da buna engel değil. Kaçma şüphesi var. Kadını direkt öldürme şüphesi var. Şüphe bile değil. Şüpheyi bile aşan bir durum. Buna rağmen adli kontrol vermesi kabul edilemez. Bu kadar hassas bir dönemde, bu kadar hassas bir videoyla tehdit etmek kabul edilemez. Kaldı ki eğer tutuklama verilemiyorsa 6284 sayılı kanun uyarınca elektronik kelepçe de uygulanabilirdi. 6284 sayılı kanun tedbir kanunudur. Burada adli kontrol vermek adeta adama yaptığını devam et demek. Bu kişi zaten potansiyel bir fail” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu sosyal medya üzerinden, “Bu durumda elektronik kelepçe önleyici politika olarak hayata geçirilmeli ki olası başka tehlike önlenebilsin. Çünkü uzaklaştırma kararları altında birçok kadın katledildi ülkemizde” paylaşımında bulundu.